Korfballers Groen Geel klaar voor begin competitie

Doelstelling

Dit weekend was de laatste oefenwedstrijd voordat zaterdag de competitie begint. Groen Geel verloor nipt van Dalto met 28-27. Daniël Harmzen is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van de ploeg uit Wormer. Hij hoopt dit jaar de play-offs te halen met Groen Geel. Door de coronacrisis bestaat de Korfball League dit jaar uit twee poules van zes teams. De eerste vier ploegen in de poules spelen dan play-offs.

Financiële consequenties

Sportief gezien is er dus een lichtpuntje te zien voor de korfballers. Toch hakt de coronacrisis er hard in in Wormer. De club heeft de kantine in eigen beheer en loopt zo veel omzet mis. "Dat zijn flinke financiële gaten die er aan het vallen zijn. Ik denk wel dat wij het met elkaar gaan oplossen, maar dit moet niet veel langer duren", aldus Rick de Wit.