In Nols' museum is alleen plaats voor Hoogovens-spullen: "Met Tata Steel heb ik niks"

Nol was al aan het verzamelen geslagen toen hij twee jaar geleden met vervroegd pensioen ging. Maar de zeeën van tijd die hij plots had, boden hem de kans de verzameling flink uit te breiden. De Facebookpagina van oud-Hoogovens-medewerkers en de kringloopwinkel zijn zijn belangrijkste 'bronnen.' Dat de laatste vanwege corona al enige tijd is opgedroogd, wil niet zeggen dat het mini-museum niet wordt aangevuld. Mensen weten hem inmiddels te vinden als de man die 'tuk' is op Hoogovens-spulletjes.

Stropdassen