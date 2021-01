Verdachte brand Keern blijft nog minstens drie maanden vastzitten

HOORN - De rechtbank heeft het voorarrest verlengd van de man die ervan verdacht wordt zijn woning in de brand te hebben gestoken aan het Keern in Hoorn. Hij blijft nog tenminste drie maanden vastzitten. Bij de brand op kerstavond kwam een vrouw om het leven, vermoedelijk de vriendin van de verdachte.

Op kerstavond werden de buurtbewoners aan het Keern opgeschrikt door een flinke brand, waar de brandweer de hele nacht werk aan heeft gehad. Een 46-jarige vrouw raakte ernstig gewond en overleed later aan haar verwondingen.

De 48-jarige mannelijke bewoner was niet thuis op het moment van de brand, maar is later aangehouden door de politie. Volgens buurtbewoners was de man al langere tijd verward en had hij te kampen met psychische problemen. Volgens de bewoners was het wachten tot het fout zou gaan. Eerder werd de man al door een arrestatieteam in verwarde toestand meegenomen, omdat hij een gevaar zou vormen voor zichzelf en zijn omgeving. Maar hij keerde toch weer huiswaarts, vertellen omwonenden.

Dubbel gevoel

De buurt is geschrokken van de brand, maar noemt het voorval eerder aan NH Nieuws vooral heel 'dubbel': "als hij het heeft gedaan, valt het niet goed te praten, maar nu de boel is afgebrand wordt de zorg wel eindelijk serieus genomen. We hebben altijd een zwak voor hem gehad, Niels was Niels, maar hij was niet gevaarlijk, dachten wij. Hij mist vooral de zorg die hij hard nodig heeft."