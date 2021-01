Brasserie Sjiek in Uithoorn zamelt geld in om hoofd boven water te houden

Angelique kwam al op dit idee tijdens de eerste lockdown, maar tot het uitrollen van de actie kwam het toen niet. Daar kwam eind vorige week verandering in, zonder dat ze haar baas daarvan op de hoogte heeft gesteld. "Vrijdag, toen een van mijn collega's binnenkwam, heel emotioneel, zei hij dat het niet langer zo kan. We zijn toen deze actie op gaan starten, uit nood."

Gelukkig werd de actie positief ontvangen door eigenaresse Evelien Verkerk van Sjiek. "Ik was ontzettend verbaasd dat zij dit geregeld hebben voor mij en voor Sjiek vooral, om Sjiek te laten blijven bestaan."

In totaal vraagt Sjiek via de actiepagina een bedrag van 35.000 euro. Daarmee kunnen in ieder geval de huur en schuldeisers de komende maanden betaald worden. "Dat biedt de volledige hulp. Dat is precies het bedrag wat ik nodig heb tot half maart en dan kunnen we dus weer open." Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de horeca dan niet meer op laste van de overheid gesloten moet blijven.