Jonge brandstichter (14) Victoria-O krijgt 2 maanden jeugddetentie tegen zich geeist

Op 24 mei 2020 ontstond de grote brand bij voetbalvereniging Victoria-O in Obdam. In de eerste instantie werd gedacht aan kortsluiting, omdat de brand gestart leek te zijn in de technische ruimte.

Maar toen twee buurtbewoners in Obdam een 14-jarige jongen in de kraag vatten die om onbekende reden probeerde te vluchten over de daken, bekende deze de brand te hebben gesticht. De veertienjarige Castricummer werd gearresteerd en moest vanmorgen voorkomen voor de rechtbank in Alkmaar.