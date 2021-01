Maar liefst 160 sprekers bij inspreekavond over windmolens

AMSTERDAM - Er zijn plannen voor windmolens in en rond Amsterdam en dat dat leeft bij omwonenden is wel duidelijk. Maar liefst 160 mensen hebben zich aangemeld om morgenavond iets te zeggen tijdens een inspreekavond over de aanleg van de windmolens, laat de gemeente weten aan AT5. Wat al die 160 insprekers precies willen zeggen is nog niet duidelijk, maar alles wijst erop dat het overgrote merendeel van die mensen tegen de komst van de windmolens in hun omgeving is.