Huizer tehuis heeft corona-uitbraak onder controle, nog twee weken militaire hulp

HUIZEN - De militaire hulp in het Huizer verpleeghuis De Bolder blijft nog zeker twee weken aanwezig om het verpleeghuispersoneel te helpen tijdens de forse corona-uitbraak in het tehuis. Dat bevestigt Vivium Zorggroep aan NH Nieuws. Daarna wordt gekeken of de hulp nog langer nodig is.

Het tehuis heeft nu de hulp van zes militairen die sinds vorige week maandag aan de slag zijn gegaan. De militaire hulp moet er voor zorgen dat de zorg voor de bewoners gewaarborgd blijft.

Van de zes militairen gaat het om vijf man medisch personeel als extra handen aan het bed en een specialist Hygiëne en Preventieve Gezondsheidszorg die advies geeft aan het tehuis.

Rust keert terug, besmettingen dalen

De hulp zorgt ervoor dat de rust in het Huizer tehuis ondanks het hoge aantal besmettingen terugkeert. "We hebben de afgelopen week de situatie steeds verder onder controle gekregen", zegt woordvoerder Rob van der Woude van Vivium Zorggroep. "Ons grootste belang is natuurlijk de zorg aan onze bewoners. Met de extra hulp kunnen we dat nu beter doen en dat is een erg goed teken. We zien langzaam maar zeker ook het aantal besmettingen dalen, zowel onder bewoners als onder ons personeel. Dat is een heel fijn teken. We hopen van harte dat die daling zich verder doorzet."

De extra hulp blijft nog zeker tot en met 24 januari aan het werk voor het Huizer verpleeghuis. "Dan gaan we kijken hoe de situatie er op dat moment voor staat. Mocht blijken dat we de hulp langer nodig hebben, dan is dat zeker een mogelijkheid."