Dieven tanken honderden euro's aan diesel na inbraak transportbedrijf Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een inbreker heeft in de nacht van zaterdag op zondag bij Stammis Horeca Verhuur verschillende tankpassen uit vrachtwagens gestolen. Op zondagochtend tankte de man voor honderden euro's aan diesel bij Firezone Moerdijk. Eigenaar Arjan Groen plaatste uit frustratie foto's en video's van de inbraak op Facebook in de hoop dat iemand de dader herkent.

Op die bewuste nacht rijden twee mannen in een zilverkleurige polo het terrein op. De bijrijder stapt uit en klimt over het hek. Bij drie binnen geparkeerde vrachtwagens tikt hij vervolgens de zijruiten in en maakt hij foto's van autopapieren uit het dashboardkastje. Op de camerabeelden lijkt het alsof de dader opmerkelijk genoeg verder niets meeneemt.

De verbazing was dan ook groot bij de eigenaar toen bleek dat er op zondagochtend wel degelijk iets was gestolen: met verschillende tankpasjes heeft de dief honderden euro's aan diesel kunnen buitmaken, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.



Mogelijk is Groen niet het enige slachtoffer van het tweetal. Een medewerker van Haarlemmermeer Transport reageerde via het bericht op social media dat ook hij bewakingsbeelden heeft van vermoedelijk dezelfde daders die in dezelfde zilverkleurige auto toesloegen bij een buiten geparkeerde vrachtwagen.

Geen onderzoek

Ondanks dat de schade bij het transportbedrijf meevalt, zorgt de inbraak voor veel woede bij de eigenaar. "Ik ben geschokt. Waarom doe je dit?", vraagt hij zich af. Van de politie verwacht Groen verder weinig. "Ze wilden de camerabeelden niet eens bekijken, die mocht ik als ik wilde wel meegeven op een usb-stick. Ook zijn er geen vingerafdrukken afgenomen, ze leken niet heel geïnteresseerd."

Voor de dader heeft de eigenaar nog een boodschap: "Mocht je in de gelegenheid zijn om tijdens openingstijden langs te komen, wil ik je graag spreken en uitleggen dat via het hek beter is dan eroverheen en dat onze vrachtwagens gemakkelijker opengaan met een sleutel dan met een lifehammer."