Brandweer onder de indruk van situatie in Hilversums verpleeghuis

HILVERSUM - Vanaf vandaag werkt een groep van twintig brandweermensen een maand lang bij verpleeghuis Gooiers Erf in Hilversum. Door een zorgwekkende corona-uitbraak in het tehuis, is het water daar aan de lippen gestegen. De vrijwilligers helpen met een boterhammetje smeren en maken tijd voor een praatje.

"Het is wennen", vertelt Maarten Steinkamp van de brandweer. "Normaal gesproken bij een inzet gaan we snel naar binnen en is alles op een snel resultaat gericht, en nu ga je rustig zitten en met mensen praten."

Het verzorgingstehuis is de komende twee weken voor bezoek afgesloten. Veel medewerkers zitten ziek thuis en er is een chronisch gebrek aan capaciteit. Gooiers Erf vroeg hulp aan de brandweer en binnen een dag had de brandweer twintig vrijwilligers klaarstaan. "We gaan dit een maand lang doen. Een ochtenddienst met drie mensen en een avonddienst met drie mensen", aldus Steinkamp.

Druk

Samen met Johan Landwaart en Christel van Benthem deed hij de eerste dienst en ze waren alledrie geraakt door de situatie. Christel heeft even getekend met een mevrouw en zij was helemaal verbaasd dat Christel de tijd had en bleef zitten. "Ik zei: 'ik hoef niet weg en ik blijf de ochtend", vertelt ze. Dat is iets wat de bewoners een tijd niet meegemaakt hebben, omdat het verzorgend personeel erg druk is.

Bekijk in de reportage hoe de brandweermensen het beleefd hebben: