Grafmonument voor overleden Zohra (17) vernield in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Het grafmonument voor de overleden Zohra is vernield. De dader van de vernielingen is voorlopig nog onbekend. De vriendinnen die geld hadden ingezameld om het grafmonument voor Zohra mogelijk te maken zijn verbaasd, boos en verdrietig. Op 1 november overleed hun vriendin aan een hartstilstand op de fiets.

De drie vriendinnen Luna, Marit en Puk begrijpen niet hoe iemand tot zulke acties in staat is. Het bericht dat het monument vernield is, slaat dan ook in als een bom. "Er gaat veel verdriet en woede door je heen. Waarom doe je dit? Waar is dit voor nodig? Hoe kan je überhaupt zoiets doen?", zegt Luna van der Meij (17), een van de initiatiefnemers van de actie.

Via de Facebookpagina "Je bent Polders als..." kwamen de drie vriendinnen erachter, want in die groep werd gisteren een foto gepost van het vernielde grafmonument. De kerstballen die over de railing hingen, lagen nu verspreid op straat. "Alle kerstballen waren er afgetrokken en ook sommigen in het water gegooid. Of zelfs kapotgetrapt. Dat wat we mooi hadden versierd met kerstballen en lichtjes, was nu vernield."

Ook is een houten bordje in het water gegooid, waarin de naam van Zohra was gegraveerd en waarop een persoonlijke boodschap stond.