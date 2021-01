Geen steun voor kersverse ondernemer: "Hopelijk snel weer open"

HOORN - Met een verlenging van de lockdown in het vooruitzicht stijgt de spanning onder ondernemers. Niet alleen speelt de vraag voor hoe lang de winkeldeuren nog dicht moeten blijven, maar ook hoeveel steun ze kunnen verwachten. Voor kersverse ondernemers Brigit Haring en haar dochter is het duidelijk: zij openden hun winkel pas in november en komen daardoor niet voor steun in aanmerking.

Brigits tabakshop

De winkelstraten van Hoorn geven een stil en rustig beeld. De ondernemers houden de deuren dicht en houden zich aan de regels. Rien van Drongelen, voorzitter van de Ondernemers Stad Hoorn, verwacht dat er nog wel draagvlak is voor de verlengde maatregelen die vanavond worden verwacht tijdens de persconferentie. "Ik verwacht de meeste ondernemers realistisch zijn en ook inzien dat er maatregelen nodig zijn om de crisis beheersbaar te houden. Uiteraard doet dit pijn. De vaste lasten blijven immers doorgaan. Maar ook ligt bij veel winkels de wintercollectie nog op de plank en is reeds geïnvesteerd voor de komende voorjaar- en zomerperiode." Steun De grote vraag vanavond is volgens Van Drongelen of dit verlies zal worden gecompenseerd. "Als dit niet of onvoldoende gebeurt zullen sommige bedrijven het niet overleven met alle gevolgen van dien. Vanuit het kabinetsberaad horen we geluiden over een extra forse compensatie regeling voor de retailsector. Laten we daar op hopen." Maar niet voor iedereen zal een steunmaatregel soelaas bieden. Birgit Haring opende in november samen met haar dochter een tabaksshop in winkelcentrum 'De Grote Beer' in Hoorn, maar na zeven weken heeft ze haar deuren gesloten. Ze probeerde van alles. "We mochten na het aankondigen van de lockdown wel open blijven voor ons PostNL-punt. Dat hebben we een tijdje geprobeerd, maar mensen begrijpen niet dat je daarnaast niets anders aan ze mag verkopen en dat brengt verwarring en frustratie."

Quote "Mensen die toch wat willen kopen moet ik met een brok in mijn keel naar de buren verwijzen, want die mogen wel sigaretten verkopen" Brigit haring - eigenaresse tabaksshop

Om toch een klantenkring op te bouwen is ze met haar team een bezorgservice gestart, maar ook dat zette geen zoden aan de dijk. "Je doet twintig ritjes op een dag en houdt er eerlijk gezegd geen stuiver aan over." Een poging om met een kraam voor haar winkel toch van haar kerstcollectie af te komen werd ook onderbroken door de handhaving en voor nu legt Haring het strijdbijltje even neer. "We blijven in ieder geval tot 19 januari dicht en kijken daarna wat wel of niet mag", ze doet het gedwee, maar de frustratie overheerst. "Gisteren was ik in de winkel om de balie leeg te ruimen die we gaan opknappen. Een meneer vroeg of hij sigaretten kon kopen, dan moet ik hem met een brok in mijn keel naar de buren verwijzen. Dat is heel scheef." Spaarpot Haring heeft niet de hoop dat er een verruiming in zit en ook mogelijk nieuws over een ruime steunregel is niet op haar van toepassing. "Per 1 november neem je de boel over en met een paar weken komt er al niets meer binnen. December had de maand moeten zijn om iets op te bouwen, nu zit ik mijn spaargeld aan te breken voor de vaste lasten." Na het nieuws dat ze niets mocht verkopen, zat Haring verslagen op de bank, maar inmiddels is haar strijdlust weer naar boven gekomen. "We kunnen erin blijven hangen, maar hebben er geen invloed op. We houden ons kop op." Birgit en haar dochter gebruiken de tijd die ze nu hebben om de winkel een opknapbeurt te geven en gaan er straks met frisse moed weer tegenaan. "Hopelijk kunnen we met een paar weken open, dat zou hard tijd worden. Ik heb er nog steeds heel veel zin in. "