Onzekerheid over schooladvies neemt toe, 'leerling krijgt voordeel van de twijfel'

IJMOND - Nu de kans groot is dat de huidige lockdown wordt verlengd en ook de scholen langer zullen dichtblijven, neemt onder leerlingen van groep acht van de basisschool en hun ouders de onzekerheid over het aankomend schooladvies toe. De landelijke PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, denkt na over vervolgstappen en neigt naar kansrijk adviseren als het aankomt op het bindend schooladvies voor achtstegroepers.

Basisschool De Zefier in IJmuiden - Eigen beeld

Op basisschool De Zefier in IJmuiden zitten veel leerlingen uit de kwetsbare groepen in de Zeewijk en de Duinwijk. De achterstand en het verschil met andere leerlingen wordt door de lockdown versterkt, zo vertelt Manja Dobbe, directeur van basisscholen De Zefier en Origon, die allebei onderdeel uitmaken van het overkoepelende Atlant, waar in totaal negen basisscholen in de IJmond onder vallen. "Veel ouders met kinderen in groep 7 en 8 bij ons op school kunnen hen niet begeleiden met de lesstof, simpelweg omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn of omdat ze zelf moeite hebben met de materie", aldus Dobbe. Binnen Atlant wordt overlegd over de aanpak als morgenavond uit de persconferentie inderdaad blijkt dat de scholen langer dicht zullen blijven. Extra lessen Dobbe geeft aan dat ze er niet voor zullen kiezen om alle achtstegroepers weer op school les te geven, maar zullen de huidige aanpassingen uitbreiden en verbreden. "Dagelijks krijgen 50 leerlingen van De Zefier en Origon bij ons op school les omdat een van de ouders een cruciaal beroep heeft of omdat er sprake is van een onveilige thuissituatie. Daarnaast komen er verdeeld over de dag 30 tot 40 leerlingen naar school voor extra ondersteuning door middel van extra lessen", legt Dobbe uit.

Quote "In geval van twijfel, gunnen we de leerling het voordeel van de twijfel" Manja Dobbe, basisschooldirecteur

De impact van de afgelopen maanden en deze tweede lockdown is zichtbaar en zou bij het afnemen van de Cito-toets die binnenkort gepland staat zeker effect kunnen hebben op het resultaat bij veel leerlingen uit groep 8. De PO-Raad overlegt de komende dagen met de verschillende onderwijspartijen hoe ze het schooladvies kunnen aanpassen aan de tijd waarin we nu zitten, zo laat hun woordvoerder Ad Veen aan NH Nieuws weten. "Op het ogenblik zijn we nog aan het nadenken en overleggen over de mogelijkheden, woensdag komen we naar buiten met een concreet plan. Wel neigen we om het ‘kansrijk adviseren’ als kapstok te gebruiken, waarbij je uitgaat van het hoogst haalbare onderwijsniveau voor de desbetreffende leerling", aldus Veen. Kansrijk adviseren Ook Dobbe zegt bij de schooladviezen voor hun leerlingen uit te gaan van kansrijk adviseren. "In geval van twijfel, gunnen we de leerling het voordeel van de twijfel."

Quote "We baseren ons advies op eerdere resultaten, gemeten over een langere periode" Nathaly de Vries, BASISSCHOOLdirecteur

Nathaly de Vries is directeur van basisschool de Wilgeroos in Beverwijk, onderdeel van Fedra, waar elf basisscholen in de gemeenten Heemskerk, Velsen en Beverwijk onder vallen. De Vries geeft aan dat er intern nog geen gesprekken zijn gevoerd over een mogelijke verlenging van de lockdown, maar dat het wel degelijk leeft. Ze vermoedt dan ook dat het bij het aankomend overleg zeker op tafel zal komen. Bij de Wilgeroos komen dagelijks 25 leerlingen naar school, van wie een deel omdat ze tot de kwetsbare groepen behoren. "De leerkracht van groep 8 heeft nog niet aan de bel getrokken over leerlingen in zijn klas die als gevolg van de lockdown een grote achterstand hebben opgelopen. Mocht een kind ineens een duik naar beneden maken dan springen wij daar direct op in", zegt De Vries. "Maar dat geldt voor alle leerlingen, niet alleen voor onze achtstegroepers." Eerdere resultaten In tegenstelling tot Dobbe kiest De Vries niet voor kansrijk adviseren als het aankomt op het eindadvies voor de middelbare school. "We zijn al sinds groep 6 bezig met het adviezen-traject, ons schooladvies voor een leerling is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen jaren en is zeker nu geen momentopname", aldus De Vries. "We baseren ons advies dan ook op eerdere resultaten van de leerlingen, gemeten over een langere periode."

Quote "De huidige situatie is niet te vergelijken met twee jaar geleden" Claudia van de Peppel, conrector Kennemer college

De Vries hoopt van harte dat het ook het voortgezet onderwijs straks inspeelt op de gemiste lesperiode bij de huidige achtstegroepers. "De verwachtingen wat betreft deze leerlingen moet over-all lager liggen, ze hebben sowieso een vertraging opgelopen. Ik hoop dat de middelbare scholen daar straks op inspelen." Het Kennemer College, een middelbare school in Beverwijk, zegt dat het bepalen van het niveau ook op de middelbare scholen speelt en zeker als gevolg van corona ingewikkelder is. Sinds 2017 zijn leerlingen met mavo/havo advies welkom, want je hebt vijf jaar de tijd om op het niveau van het havo-examen te komen, aldus Claudia van de Peppel, conrector van de HAVO en VWO dependence aan de Büllerlaan. "Wij geloven dat kansrijk adviseren het uitgangspunt moet zijn en hoewel we intern nog niet alles even concreet hebben besproken, weten we dat de huidige situatie niet meer te vergelijken is met twee jaar geleden. Als school zal je het onderwijs moeten aanpassen, uitbreiden en verspreiden over het aantal jaren dat je er voor hebt", meent Van de Peppel. "Dat is zeker gezien de huidige situatie echt noodzakelijk."