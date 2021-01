Monique wil haar klanten in de supermarkt het gezonde pad op leiden

ZWAAGDIJK-OOST - Monique Ravenstijn uit Medemblik is supermarktmanager, maar vindt ook dat ze de wereld een stukje beter en mooier kan maken. Vanuit haar stichting werkt ze nu samen met een leefstijl kliniek om haar klanten het goede 'boodschappen pad' op te leiden. Want een supermarktbezoek en gezonde keuzes, dat botst nog wel eens weet ook Ravenstijn.

Door middel van een brochure in de supermarkt proberen ze mensen te informeren over een bepaald ziektebeeld, daar koppelen ze dan verschillende maaltijden aan. "Een aantal dagen van de week draait het bijvoorbeeld om het ontbijt en andere dagen van de week om de lunch", legt Ravenstijn uit.

Als je door een supermarkt loopt zie je veel ongezonde producten om je heen, toch wil Monique proberen om mensen het gezonde pad op te leiden. "Onze samenleving zoals wij die nu hebben, is over datum, niemand komt zijn bed uit om er een pleuriszooi van te maken, maar toch doen we het met zijn allen. Hoe ga je er dan voor zorgen dat we samen naar en gezonde wereld toe gaan?", zegt Monique Ravenstijn, manager van een supermarkt in Zwaagdijk-Oost.

De producten die nodig zijn voor de maaltijden komen niet per se in de aanbieding. "Ik weet niet of dat extra stimuleert, maar de meeste producten heb je vaak al in huis. De brochure kun je natuurlijk ook lang bewaren, het belangrijkste is denk ik het makkelijke gerechten zijn."

Je zou je dan ook misschien afvragen waarom Monique dan niet een supermarkt begint met alleen maar gezonde producten. Maar dat heeft volgens de onderneemster geen zin. "Dan krijg ik mensen die al bewust zijn van wat ze eten, maar het gaat juist om die andere mensen. Wij krijgen 40.000 klanten per week als ik bij tien procent een zaadje plant over gezonde voeding moet je dan eens opletten wat dat teweeg brengt", vertelt Ravenstijn overtuigend.

In een supermarkt zijn natuurlijk ook voedingsmiddelen te vinden zoals koek en chips, dat maakt zo'n project over een gezondere levenstijl toch lastig. "Dat is voor mij altijd een discrepantie, ik heb 32.000 artikelen en de meeste daarvan zijn slecht voor je. Ik verkoop ook nog steeds red bull en sigaretten en ook dat is niet goed voor je. Het is helemaal niet erg om een keer een borrel te drinken en zak chips leeg te eten als je maar weet wat je naar binnen harkt."

Thema

Het project beperkt zich niet alleen tot gezond eten, in maart is het thema reuma en bewegen. Vooral dat bewegen in de maand maart is een punt van aandacht. "Gezond eten is natuurlijk belangrijk, maar bewegen is net zo belangrijk", vertelt Ravenstijn. "Daarnaast is bewegen met reuma best wel een uitdaging en daar willen we ook hulp bij bieden."

"Dankzij de plaatselijke golfbaan kunnen we daar een programma maken. We kunnen daar dan jeus de boulen, wandelen of golfen, daarnaast gaan we daarna een lunch maken van een recept uit de brochure, die gemaakt is van producten uit de supermarkt die wij anders weg zouden gooien", zegt Ravenstijn.

'Retegroot succes'

"Ook worden er ook lezingen gegeven door een medische specialist en zo komen allerlei verschillende factoren samen." Door de coronamaatregelen moet je jezelf daar wel voor opgeven. "We hebben het al eind maart gepland in de hoop dat we dan iets meer mogen en hopen later in het jaar met nog grotere groepen aan de gang te kunnen."