Voor deze horecaondernemers biedt crisis juist kansen, maar hun overnames hebben keerzijde

Voor Sylvia Potman kwam het bod op haar café als geroepen. Ze zocht al langer een nieuwe eigenaar voor haar café, maar afgelopen jaar stonden de overnamekandidaten niet in de rij. "Het kwam voor mij heel goed uit. Ik wilde de zaak al langer verkopen en toen de lockdown daar overheen kwam, was ik erg blij dat Bas en Robert aanklopten."

"Ik kan eigenlijk niet wachten tot we kunnen beginnen. We hebben nu een maandje de sleutel en we gaan starten", vertelt Bas Paulus glunderend over hun nieuwste aanwinst, Sylvia's Leeuwtje.

Met de overname breiden Bas en Robert hun Lowietje-imperium uit. Als eigenaren van meerdere zaken in de regio hebben ze voldoende vet op de botten om de crisis uit te zingen. Bovendien krijgen ze kansen om andere zaken over te nemen, vaak van uitbaters die toch al tegen hun pensioen aanhikken. "Die willen eigenlijk op dit moment liever afscheid nemen van hun zaak en dat is voor ons een mogelijkheid om eventueel in te stappen. Op die manier maakt de coronacrisis het makkelijker een zaak over te nemen", legt Bas uit.

Bas benadrukt dat hij en zijn collega Robert niet de intentie hebben om andere ondernemers de nek om te draaien. "Je zou het zo kunnen interpreteren, maar zo staan wij er niet in. Wij wilden al heel erg lang groeien en door de coronacrisis is het in een stroomversnelling gekomen. Daarbij raken wij op een nette manier in gesprek met ondernemers die het lastig hebben.

De mannen achter het Lowietje-imperium zien behalve in Nieuw-Vennep ook kansen in Hoofddorp. "We gaan kijken of dat past in het concept en of het haalbaar is en dan zien we het wel", besluit hij.

Minder faillissementen

Uit nieuwe cijfers van het CBS die vandaag zijn gepubliceerd blijkt dat het afgelopen jaar landelijk gezien 2703 bedrijven failliet gingen. Volgens het CBS is dat historisch laag te noemen. De verwachting is dat dit aantal nog wel gaat stijgen zodra de steun van de overheid om ondernemers door de crisis heen te loodsen stopt.