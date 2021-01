Jari Vlak blij met overgang van FC Volendam naar FC Emmen: "Kans gegrepen"

EMMEN - De overgang van Jari Vlak van FC Volendam naar FC Emmen is definitief. De middenvelder is medisch gekeurd waarop de eredivisionist de komst van de 22-jarige Volendammer bevestigd heeft.

Op de website van FC Volendam zegt Vlak dankbaar te zijn voor de opleiding die hij sinds zijn vijfde jaar in Volendam heeft genoten. "Voor mij kwam nu de kans voorbij om in de eredivisie te spelen met FC Emmen en die kans heb ik gegrepen. Op mijn tijd bij FC Volendam kijk ik met trots terug en ik heb het altijd naar mijn zin gehad. Ik wil daarvoor iedereen binnen de club bedanken", aldus Vlak.

Vlak had nog een contract in Volendam tot komende zomer. "Het verlies van een speler halverwege een seizoen is natuurlijk nooit ideaal", zegt technisch directeur Jasper van Leeuwen op het clubkanaal. "Maar we begrijpen Jari’s ambities en als er dan ook wordt voldaan aan de contractuele voorwaarden is een transfer al snel een feit."

Het is niet bekend welke afkoopsom FC Emmen betaalt. Trainer Wim Jonk reageerde vrijdagavond na afloop van de 1-0 zege op Cambuur op het plotselinge vertrek van Vlak.