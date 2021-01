Broertjes na afbreken lockdown-demonstratie: "Gedaan wat moest na verbroken afspraken"

HILVERSUM - Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum is niet onder de indruk van de aangekondigde aangifte tegen hem en de gemeente Hilversum door actiegroep Nederland in Opstand. De actiegroep zegt aangifte te doen omdat de gemeente Hilversum gistermiddag de demonstratie tegen de lockdown voortijdig afbrak. "Als gemeente hebben we gedaan wat we moesten doen", stelt Broertjes.

Burgemeester Broertjes laat aan NH Nieuws weten dat er volgens hem vooraf heldere afspraken zijn gemaakt over de demonstratie en dat die werden verbroken. "Zo was er de afspraak dat onder meer de maatregel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden zou worden nageleefd."

De gemeente heeft de situatie samen met de politie continu in de gaten gehouden. Er vloog onder meer een drone over het plein. "Het leek eerst wel goed te gaan, maar naar mate het protest vorderde, stonden de mensen echt te dicht tegen elkaar. Daarnaast hebben we met elkaar afgesproken dat het een protest zou zijn en dat er geen festivalsfeer zou heersen. Er werd gedanst en de muziek ging hard. Toen hebben we als driehoek besloten in te grijpen en de demonstratie te stoppen."

Stekker uit demonstratie

Dat de demonstratie werd afgekapt, is tegen het zere been van organisator Nederland in Opstand. Voorman Tinus Koops kondigde gistermiddag aan om aangifte te doen tegen de gemeente Hilversum en burgemeester Broertjes in het bijzonder. "We hebben het recht om te demonstreren, dat is een grondrecht. Daarnaast hebben we in mijn ogen de hele demonstratie ons best gedaan om ervoor te zorgen dat, hoewel we het er zelf niet mee eens zijn, de maatregelen werden nageleefd."

Volgens Koops liepen er verschillende betrokkenen van de actiegroep over het terrein om te zorgen dat er afstand werd gehouden. "Wij hebben gedaan wat we moeten doen. Ik heb het idee dat men er van te voren al op uit was om de demonstratie op een gegeven moment te stoppen, ook als ik kijk naar hoe moeilijk er vooraf gedaan werd om de demonstratie toe te staan."