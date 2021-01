Ajax-trainer Ten Hag blijft achter besluit staan om niet met aanwinst Haller te starten

AMSTERDAM - Erik ten Hag liet topaankoop Sébastien Haller zondag op de bank beginnen tegen PSV. Na rust kwam hij in het veld voor Zakaria Labyad en leverde de assist bij de 2-2 van Antony. "Hij wist aan het begin van de week nog niet dat hij bij Ajax zou spelen. Het was hectisch voor hem", legt de trainer zijn keuze uit.

"Het was een zwak en een te afwachtend begin. Met name ook defensief", vatte Ten Hag op de persconferentie het eerste kwart van de wedstrijd samen. "Te weinig druk op de bal. Aan de bal slordig en te hectisch. Dan loop je achter de feiten aan en is het snel 2-0." Spirit "Daarna moet ik de ploeg complimenten geven hoe ze de rug hebben gerecht. Er zit een geweldige spirit in de ploeg, onder aanvoering van Tagliafico en Tadic. Uiteindelijk ging de rest daar in mee en werd het minder hectisch. Het algehele niveau werd stukken beter."

Vlak na rust leek Haller de gelijkmaker aan te tekenen, maar de spits stond net buitenspel. "In de tweede helft gingen we beter voetballen. En toen creeërden we kansen. We hadden PSV toen volledig in de grip. Het enige wat dan achterblijft en jammer is, is dat je de wedstrijd niet wint", aldus Ten Hag. Tekst gaat verder onder de foto

Sébastien Haller (m) in duel met Pablo Rosario (l) en Denzel Dumfries - Pro Shots/Jasper Ruhe

Voor vooral de jonge spelers van Ajax was het volgens Ten Hag een leerzame avond. Zo moedigde keeper André Onana de jonge Antony al in de eerste helft aan om niet de kop te laten hangen. Ajax - PSV was een échte topper met alles erop en eraan. Tekst gaat verder onder de video

Erik ten Hag over de topper tegen PSV - NH Sport/Edward Dekker

Door het gelijkspel handhaven de Amsterdammers zich aan kop van de eredivisie. PSV blijft tweede met één punt minder. De Eindhovenaren verspeelden in de loop van de wedstrijd hun riante uitgangspositie. Toch kon trainer Roger Schmidt goed geleven met de 2-2, zo zei hij op de persconferentie. Tekst gaat verder onder de video

PSV-trainer Roger Schmidt kan zich vinden in het gelijkspel - NH Sport/Edward Dekker

"Als je niet kunt winnen, moet je een punt meenemen. Natuurlijk is er teleurstelling als je 2-0 voorstaat en uiteindelijk 2-2 speelt, maar over de hele wedstrijd lijkt me een gelijkspel terecht. We hadden het in balbezit beter kunnen doen. Ajax probeert natuurlijk de wedstrijd te kantelen en dan moet je niet te veel ballen verliezen. Toch hebben we tegen het einde nog kansen gehad om te winnen, maar we hadden ook kunnen verliezen. Ik kan goed leven met dit punt. "

Woensdagavond wacht PSV de volgende krachtmeting en komt AZ op bezoek. Ajax speelt een dag later in Enschede tegen FC Twente.

