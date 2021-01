Anti-vaxxers kiezen Noord-Hollands luchtruim voor verspreiding coronaboodschap

AMSTERDAM - Dit hele weekend hebben reclamesleepvliegtuigjes boven Noord-Holland gevlogen met boodschappen tegen de coronamaatregelen én het coronavaccin. Vandaag lieten anti-vaxxers twee vliegtuigjes in formatie vliegen met de boodschap 'Covid vaccin levensgevaarlijk', gisteren sleepte een Piper Super Cub de tekst 'Fear and lies = the real virus' (angst en leugens zijn het echte virus) boven Amsterdam.

Het vliegtuigje dat gisteren boven Amsterdam vloog en de boodschap sleepte waarop stond dat het coronavirus een leugen is, was ook boven Utrecht gespot. RTV Utrecht sprak de anonieme man die het vliegtuigje had gehuurd. Volgens de omroep was de man het niet eens met het beleid van de overheid: "De strekking is dat we niet goed geïnformeerd worden vanuit de overheid en de media over de ware ernst van het virus."

'Wappie Air'

Op Twitter werden meerdere foto's en een video gedeeld van de vliegtuigjes. De reacties lopen uiteen van 'bizar', 'ongelooflijk' en 'Wappie Air was weer in de lucht!'.