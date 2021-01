Ajax knokt zich terug in vermakelijke topper tegen PSV

Ajax begon niet scherp aan de topper en kreeg direct het deksel op de neus. Ibrahim Sangaré speelde Donyell Malen in die met één beweging Eran Zahavi vrij zette voor André Onana. Het was voor de Israëlische spits vervolgens een koud kunstje om 0-1 te maken. PSV werd enkele minuten later gevaarlijk via een vrije trap van Philipp Max. De Duitser dwong Onana tot een knappe redding. Ajax leek beter in de wedstrijd te komen en kreeg kansjes via Antony (afstandsschot) en Quincy Promes (halve omhaal).

Haller belangrijk

Ten Hag greep in de rust in en liet recordaankoop Sébastien Haller invallen voor Zakaria Labyad. Haller leek na vijf minuten direct het vertrouwen terug te betalen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Zahavi mocht na een voorzet van Max vrij koppen. Onana kon de bal redden. Antony kopte Ajax in de 61e minuut bijna op voorsprong uit een vrije trap. Vier minuten later kon de Braziliaan wél juichen na een assist van Haller: 2-2.

Promes kreeg een kwartier voor tijd twee kansen op een rij, maar de aanvaller zag zijn schoten in de kiem gesmoord worden. De wedstrijd was tot het eindsignaal ontzettend spannend. PSV probeerde via een slotoffensief het duel te beslissen, maar het mocht niet baten. Zo haalde invaller Devyne Rensch nog een gevaarlijke bal uit het strafschopgebied van Ajax.

Door het gelijkspel blijft Ajax de koploper met één punt voorsprong op nummer twee PSV. Komende donderdag spelen de Amsterdammers uit tegen FC Twente. De aftrap is om 20.00 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (80/ Rensch) , Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Promes (79/ Kudus) ; Antony, Labyad (46/ Haller), Tadic

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré, Gakpo (68/ Thomas); Ihattaren (81/ Gutierrez) , Zahavi (82/ Madueke) , Malen (76/ Mauro Junior)