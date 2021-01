Overmars over reserverol Haller in topper: "Het lijkt mij vrij logisch"

AMSTERDAM - Marc Overmars is niet verbaasd over de keuze van Ajax-trainer Erik ten Hag om aankoop Sébastien Haller op de bank te laten beginnen tegen PSV. "Jammer dat hij op de bank zit? Nee hoor, het lijkt mij vrij logisch", zei de technisch directeur voor de camera van ESPN.

"De trainer is altijd degene die beslist", vervolgt Overmars. "De trainer is meer voor de korte termijn, mijn job is voor de lange termijn. We wilden Haller vier jaar geleden ook al halen. Afgelopen zomer hebben we ook al geïnformeerd. West Ham had hem net een half jaar dus ze lieten hem niet gaan."

Geen paniekaankoop

De technisch directeur is niet van mening dat Haller een paniekaankoop is. "Jullie weten niet wat de komende maanden gaat gebeuren. Je weet nooit wat er gebeurt. Je moet zorgen dat je op 31 januari niet met lege handen staat. Ik weet wel wat er verantwoord is. We dekken deze transfer eigenlijk met de transfer van Sergiño Dest af."