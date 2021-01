Opluchting na vals alarm om pakketje bij Poolse supermarkt: "Zekere voor het onzekere genomen"

Een maand geleden ging er een explosief af bij een de Poolse supermarkt Briedronka in Aalsmeer. Er werd daarom direct groot opgeschaald. "Het pakket was dusdanig groot en ook met de geschiedenis van de afgelopen maanden met Poolse supermakrten hebben we het zekere voor het onzeker genomen, de EOD laten komen en de omgeving afgezet en de naastliggende en tegenovergelegen woningen ontruimd", vertelt Rob van der Veen van politie Amsterdam-Amstelland.

Einde van de ochtend kwam de melding van het verdachte pakketje binnen, en werden omliggende woningen ontruimd. "Eerst kwam er politie aan die zette alles af en werden er linten gespannen", vertelt een medewerkster van de naastgelegen Deen supermarkt. Een mannelijke collega vult aan: "We werden binnen op de hoogte gesteld dat er een pakketje was gevonden. Dat we moesten afwachten wat er zou gebeuren en toen werd gemeld dat we moesten evacuëren."

Huis uit

Bewoners van verzorgingshuis Rozenholm moesten eveneens hun huis uit. "We mochten er wel uit, maar er niet meer in. Mijn broer komt mij ophalen", vertelt een man die naar buiten komt lopen. De schrik zit er bij de bewoners goed in. "Maak me wel zorgen over die lui die dat doen, dat ze van plan waren daar de hele boel in de fik te steken. Dat is toch verschrikkelijk!", zegt een vrouw die ook haar huis uit moest.

De politie reageert opgelucht maar vindt wel dat er betere afspraken met de leverancier gemaakt moeten worden 'zodat dit soort leveringen niet tot dergelijke "verdachte" situaties kunnen leiden'. Even na twee uur 's middags konden de bewoners weer terug naar huis.