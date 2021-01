Eerste gevaccineerde medewerker Dijklander Ziekenhuis: "Alleen beetje spierpijn in mijn bovenarm"

PURMEREND / HOORN - Elisa Janssen, spoedeisende hulp arts in het Dijklander ziekenhuis, ontving afgelopen week als eerste medewerker op de locatie Purmerend van het ziekenhuis het coronavaccin. "Het is niet zo dat ik nu onbeschermd in contact kan komen met covidpatiënten", vertelt Elisa aan WEEFF Radio.

Over drie weken krijgt Elisa opnieuw een prik, dit omdat de coronavaccinatie uit twee prikken bestaat. Elisa: "Een week na de tweede prik zou het vaccin volledig moeten werken." Wel vertelt ze dat er ook een kans bestaat dat het vaccin bij haar niet werkt: "Want uit onderzoek blijkt dat 10 procent van de mensen nog steeds corona kan ontwikkelen, ondanks het vaccin." Verder blijft zij vanwege haar voorbeeldfunctie als gezondheidsmedewerker tijdens het werk haar isolatiepak aanhouden, een mondkapje dragen en afstand houden.

Op het moment van het interview met WEEFF Radio is het drie dagen geleden dat Elisa de prik kreeg : "Ik heb alleen een beetje spierpijn in mijn bovenarm, maar dat heb je wel vaker na een vaccinatie."

Een belangrijke reden voor Elisa om het vaccin te nemen, is dat zij ziet dat de druk op de zorg onverminderd hoog is: "De spoedeisende hulp loopt overvol en soms zijn er geen bedden meer." Ook vertelt zij dat de ziekenhuizen in de regio vol liggen. Dan is het puzzelen om voor elke patiënt een plek te regelen en dat zorgt voor frustratie bij Elisa: "Want dat is absoluut niet de manier waarop wij patiënten zorg willen bieden."

Een andere reden om zich te laten vaccineren voor Elisa is dat zij ook gewoon terug wil naar het normale leven. "Ik denk dat het vaccineren daarbij een essentiële stap is."

Beluister het hele interview met Elisa Janssen, spoedeisende hulp arts bij het Dijklander ziekenhuis, op WEEFF Radio hieronder terug.