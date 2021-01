Verdacht pakket gevonden bij Poolse supermarkt in Aalsmeer, EOD aanwezig

AALSMEER - Bij de Poolse supermarkt Polo Smak aan het Molenpad in Aalsmeer is een verdacht pakketje gevonden. De politie heeft de omgeving ruim afgezet en ook de EOD is aanwezig.

Bij de naastgelegen supermarkt Deen mag op last van de brandweer niemand naar binnen of buiten. Ze wachten op nader bericht over een mogelijke ontruiming. Woningen boven het pand zijn uit voorzorg ontruimd, zo laat de politie weten. De gemeente laat weten op de hoogte te zijn van de vondst maar het onderzoek van de EOD af te wachten voordat ze met een reactie komen. Doelwit Poolse supermarkten zijn de laatste tijd vaker doelwit van aanslagen. Zo ging er vorige maand een explosief af bij de Poolse supermarkt Biedronka aan de Ophelialaan. In Beverwijk gingen bij een Poolse supermarkt tot twee keer toe een explosief af en ook in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther en Tilburg waren Poolse supermarkten doelwit.

Bij de supermarkt aan de Ophelialaan is 24 uur per dag cameratoezicht. De camera’s kunnen 360 graden draaien en niet alleen de winkel, maar ook de omgeving in de gaten houden. Of er bij de Poolse supermarkt aan het Molenpad ook sprake is van een - verijdelde - aanslag is nog niet bekend.