'Slome' automobilist (28) onder invloed van speed gaat 99 km/u te hard op A6

Agenten van de Landelijke Eenheid die vannacht op de A1 bij knooppunt Muiderberg reden, zagen in tegengestelde richting een auto voorbijscheuren en besloten erachteraan te gaan. Eenmaal op de A6 tikten de agenten 206 km per uur aan, terwijl de automobilist nog steeds terrein op hen won. Uit een officiële meting - inclusief correctie - bleek dat de man 99 km/u te hard reed. "Bijna twee keer de toegestane snelheid", aldus de politie op Instagram.

Nadat hij langs de kant van de weg was gezet, gaf de automobilist de agenten 'in contrast met zijn snelheid een nogal slome indruk'. Uit een speekseltest bleek dat hij thc (wiet) en amfetamine (speed) in zijn lichaam had. Op het politiebureau van Naarden is vervolgens bloed afgenomen, om vast te stellen hoeveel de man exact had gebruikt. Zijn rijbewijs is ingenomen.