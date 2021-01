West-Friese gemeenten stellen gezamenlijk projectleider aan voor ontwikkelen 5G in de regio

Volgens de wethouder is één van de reden om een projectleider aan te stellen, omdat het niet vanzelfsprekend is dat het 5G-netwerk automatisch naar West-Friesland komt. Wethouder Nederpelt legt uit: "Het netwerk wordt vrijwel altijd eerst uitgerold in dichtbevolkte gebieden, zoals de Randstad."

Verder merkt de wethouder dat raadsleden en inwoners nog veel vragen hebben over het 5G-netwerk, bijvoorbeeld over de gezondheidsrisico's en veiligheid. "De uitrol van het 5G-netwerk is natuurlijk een Rijksaangelegenheid en zij moeten er voor zorgen dat dit goed en veilig gebeurd." Een projectleider kan de communicatie naar de inwoners toe over het onderwerp volgens hem wel in goede banen leiden.

Frequentie van 5G

Dit jaar veilde de Rijksoverheid de eerste frequenties waarmee bedrijven 5G kunnen aanbieden. "Dat zijn de lage frequenties en dat werkt op dit moment goed in de Randstad. Dat zal ook onze kant op komen", legt wethouder Nederpelt uit. Deze frequentie van 5G werkt volgens hem vooral goed als het niet te intensief en door veel mensen te gelijk gebruikt wordt. Wethouder Nederpelt: "Daarvoor zijn ook niet veel extra zendmasten nodig, maar moeten de huidige 4G-zendmasten voornamelijk worden aangepast en opgeschaald."

In 2022 veilt de Rijksoverheid een nieuwe frequentie van 5G. "Dat gaat goed werken in de stedelijke gebieden als Hoorn en Purmerend. Daar heb je veel meer masten voor nodig, maar deze frequentie werkt sneller en kan meer data aan", vertelt de wethouder. Volgens hem is dat de volgende fase van 5G.

Beluister het hele interview met wethouder Harry Nederpelt op WEEFF Radio hieronder terug.