Ruim 400 demonstranten bij protest tegen coronamaatregelen in Hilversum

HILVERSUM - Zo'n vier- à vijfhonderd demonstranten hebben zich vanmiddag gemeld op het Marktplein in Hilversum om daar hun onvrede te uiten over de coronamaatregelen. Organisator Nederland in Opstand liet eerder weten dat er tussen de 500 tot 800 betogers worden verwacht. De demonstratie duurt nog tot 17.00 uur.

NH Nieuws / Mark Arents

De gemeente heeft cirkels op het plein aangebracht om te waarborgen dat demonstranten anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Hoewel een deel van de aanwezigen in de cirkels staat, wordt de regel her en der ook genegeerd. In dat geval wordt er vanaf het podium verzocht afstand te bewaren, waarna men weer iets verder uit elkaar gaat staan. NH Nieuws is erbij en deed tussen 13.45 en 14.00 live verslag van het protest. NH-verslaggever Mark Arents sprak onder andere met organisator Tinus Koops en enkele demonstranten. "Dit geeft aan dat er veel mensen zijn die het eens zijn met ons statement", zegt Koops bij het zien van de menigte op het plein. "Dus misschien wordt het tijd dat de heer Rutte eens gaat nadenken waar hij mee bezig is." Koops benadrukt het virus niet te ontkennen. "Ik ben geen viroloog, maar ik weet wel wat. Ik ben het gewoon niet eens met de anderhalvemeterregel, aantal mensen thuis, en de mondkapjesplicht."

Nederland in Opstand vindt dat haar vrijheid wordt afgenomen en ze gedwongen wordt tot het dragen van bescherming, waarvan volgens hen niet is aangetoond dat het werkt. "Doe je het niet dan krijg je een boete of word je een supermarkt uitgesleurd. Mondkapjes voor kinderen, scholing en opvoeding loopt gevaar, het mkb wordt gewoon gekielhaald. En Pinokkio blijft maar lachen. Genoeg is genoeg", staat te lezen op het Facebookevent van Nederland in Opstand. Vol programma De demonstratie heeft een vol programma met meerdere sprekers. "Er worden onder meer toespraken gehouden door Willem Engel en Mordechai Krispijn van Viruswaarheid en door Marjon Wijenberg en mijzelf namens Nederland in opstand", vertelt Tinus Koops van Opstand in Nederland. "Daarnaast staan er een paar optredens gepland van artiesten die ook geraakt worden door alle coronamaatregelen." Het is niet de eerste keer dat er een groep demonstranten naar Hilversum komt om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. December vorig jaar stond er een protest gepland op het Heksenweitje, dat een dag van te voren werd verboden door burgemeester Broertjes omdat demonstranten zich volgens hem al vooraf niet aan de gemaakte afspraken hielden en de sfeer intimiderend werd. Hierbij werd Engel gearresteerd. Tinus Koops van Nederland in Opstand. Tekst gaat verder na de foto

NH Nieuws/Sjoerd Stoop

De gemeente Hilversum liet eerder al weten op de hoogte te zijn van de aangekondigde demonstratie. Tot aan de demonstratie wordt er met de actievoerders overlegd over het reilen en zeilen rond de demonstratie. "Daarover zijn wij in goed overleg met de mensen achter deze demonstratie", stelt een woordvoerder van de gemeente Hilversum. "Als Hilversum willen wij demonstraties als deze toestaan, maar wel onder heldere afspraken. Zo vinden we onder meer dat de coronaregels, zoals het houden van anderhalve meter afstand gewaarborgd moeten worden." Demonstratie in IJmuiden na klein kwartier beëindigd Gisteravond was eveneens een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Voor het stadhuis Velsen in IJmuiden kwamen ongeveer 80 betogers van Defend IJmuiden bijeen om hun ongenoegen te uiten. De betogers kregen van de gemeente een uur de tijd om te demonstreren, mits ze zich aan de coronaregels hielden. Na 12 minuten maakte burgemeester Frank Dales van Velsen een einde aan de demontratie. De regels werden niet nageleefd.

Lees ook Play Gooi Hilversum en Velsen maken zich op voor coronademonstraties dit weekend