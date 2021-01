Honderden betogers verwacht bij protest tegen coronamaatregelen in Hilversum

De groep vindt dat hun vrijheid wordt afgenomen en ze gedwongen worden tot het dragen van bescherming, waarvan volgens hen niet is aangetoond dat het werkt. "Doe je het niet dan krijg je een boete of word je een supermarkt uitgesleurd. Mondkapjes voor kinderen, scholing en opvoeding loopt gevaar, het mkb wordt gewoon gekielhaald. En Pinokkio blijft maar lachen. Genoeg is genoeg", staat te lezen op het Facebookevent van Nederland in Opstand.

Vol programma

De demonstratie heeft een vol programma met meerdere sprekers. "Er worden onder meer toespraken gehouden door Willem Engel en Mordechai Krispijn van Viruswaarheid en door Marjon Wijenberg en mijzelf namens Nederland in opstand", vertelt Tinus Koops van Opstand in Nederland. "Daarnaast staan er een paar optredens gepland van artiesten die ook geraakt worden door alle coronamaatregelen."

Het is niet de eerste keer dat er een groep demonstranten naar Hilversum komt om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. December vorig jaar stond er een protest gepland op het Heksenweitje, dat een dag van te voren werd verboden door burgemeester Broertjes omdat demonstranten zich volgens hem al vooraf niet aan de gemaakte afspraken hielden en de sfeer intimiderend werd. Hierbij werd Engel gearresteerd.

Tinus Koops van Nederland in Opstand.