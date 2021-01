Demonstratie tegen fascisme verplaatst naar Westerpark: 'Maximaal 500 mensen'

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft besloten dat de demonstratie tegen fascisme die vanmiddag in de hoofdstad op de agenda staat, niet op het Museumplein, maar in het Westerpark moet plaatsvinden. Er mogen maximaal 500 mensen bij de demonstratie aanwezig zijn.

De Amsterdamse driehoek heeft daartoe besloten vanwege de strenge lockdown en de nieuwe coronavarianten (Engels, Zuid-Afrikaans) die in Nederland zijn opgedoken. Verwacht wordt dat de toeloop van belangstellenden in het park beter in de hand kan worden gehouden dan op het plein.

Directe aanleiding voor het protest is de explosieve situatie in de Verengide Staten, waar afgelopen donderdag in Washington het Capitool werd bestormd. De organisatie is in handen van meer dan tien organisaties, waaronder Extinction Rebellion, Bij1 Amsterdam en Code Rood.

'Duidelijk tegengeluid'

"Wij willen een luid en duidelijk tegengeluid laten horen", aldus Extinction Rebellion-woordvoerder Merk eerder deze week tegen AT5. "De alsmaar groeiende opkomst van extreemrechts is een directe bedreiging tegen onze democratie en inclusieve mensenrechten. Dit kunnen we niet laten gebeuren. En dat kan alleen door de handen ineen te slaan en een tegenbeweging op te laten bloeien. Een beweging die staat voor sociale gelijkheid, solidair is met onderdrukte groepen en opstaat voor een eerlijke democratie."

De organisatie liet weten rekening te houden met een opkomst van minimaal 200 mensen, en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De demonstratie begint om 15.00 uur.