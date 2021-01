Alkmaarder Van der Weijden haalt ruim 86.000 euro op met 'thuis-triatlon'

De 39 - jarige Noord-Hollander deed ruim negen uur over de triatlon. Zijn actie was te volgen via een livestream. De opbrengst was uiteindelijk 86.694 euro. Van der Weijden heeft 3,8 kilometer gezwommen, 180 kilometer gefietst en daarna 42,2 kilometer hardgelopen.

Elfstedenzwemtocht

Van der Weijden organiseerde de afgelopen jaren tweemaal een elfstedenzwemtocht. Hij haalde daarmee meer dan tien miljoen euro op. Afgelopen jaar zou er een editie van de tocht met bekende Nederlanders worden gezwommen. Door de coronacrisis werd er een streep gezet door deze tocht.

