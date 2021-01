Brand op bedrijventerrein in Alkmaar onder controle, GGD-teststraat voorlopig dicht

ALKMAAR - In een bedrijfspand aan de Amethiststraat op het bedrijventerrein Boekelermeer is vanmiddag een grote brand uitgebroken. De GGD-teststraat die tegenover de locatie van de brand is gevestigd, is gelijk gesloten en ontruimd. De teststraat blijft voor vandaag dicht, de locatie Heerhugowaard neemt de geplande bezoeken over. De brand is inmiddels onder controle.