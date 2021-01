De wolf gevaarlijk voor Nederland? "Ze vallen ons niet spontaan aan"

HOORN - De wolf wordt de laatste jaren steeds vaker gesignaleerd in Nederland. Maar er is geen reden om bang te zijn, aldus Leo Linnartz van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) uit Hoorn. "Zij zien de mens niet zomaar als een prooidier en zullen ons niet spontaan aanvallen", vertelt hij bij WEEFF Radio. Maandag organiseert het KNNV een online lezing om meer te vertellen over de wolf.

Tegenwoordig hebben veel mensen een hond in huis, en in een eerder uitgezonden documentaire blijkt dat de wolf een van de voorvaderen is van de hond. "De hond is eigenlijk gewoon een gedomesticeerde versie van de wolf", licht hij toe.

Er zijn meerdere theoriën over de vroegere samenwerking tussen de mens en de wolf. Een Finse theorie is dat de mens vroeger het vlees van de bemachtigde prooi aan de wolven gaven, om ze zo ook van het eigen lijf af te houden. "Als mens waren we meer geïnteresseerd in het vet van de prooi. We aten dus allebei andere delen van de prooi die we bemachtigden. Zo hebben we de wolf aan ons gebonden en zijn we langzaam met hem samen gaan werken."

Meerdere wolven in Nederland

Na 150 jaar afwezigheid is de wolf sinds 2017 teruggekeerd in Nederland. De eerste wolven werden gespot in de vier meest noordelijke provincies van Nederland. Tegenwoordig woont er een wolvenfamilie op de Veluwe, waar ook een wolvenpaar werd gespot. "Die krijgen dit voorjaar wellicht jongen. Daarnaast zijn er nog losse wolven territoria te vinden in Nederland."

"De verwachting is dat we dit jaar op zeker veertien territoria gaan uitkomen, maar dat kunnen er ook nog wat meer worden", aldus Linnartz. "Aan de andere kant is Nederland een behoorlijk dichtbevolkt land. Dus in hoeverre die wolven het te druk zullen vinden is de vraag. Dat moet de praktijk uitwijzen."

Wolf speelt belangrijke rol

Linnartz werkte in de afgelopen jaren mee aan het dier dat bijna anderhalve eeuw niet in Nederland werd gesignaleerd: de wolf terug. Daarin wordt beschreven wat de historie van de wolf is, hoe de mens in het verleden met de wolf omging en wat het betekent voor de natuur als grote roofdieren terug zijn.

"Dan blijkt dat de wolf daar een heel belangrijke rol in speelt", vertelt Linnartz. Die rol wordt maandag toegelicht in de online lezing die het KNNV gaat geven. De lezing over de wolf wordt maandag om 20.00 uur online gehouden en kan bijgewoond worden via Zoom.

Beluister het hele interview met Leo Linnartz van het KNNV op WEEFF Radio hieronder terug.