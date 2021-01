Negatieve reeks Jong Ajax voortgezet, gelijkspel tegen Helmond Sport

In tegenstelling tot de afgelopen wedstrijden kon Jong Ajax beschikken over de nodige ervaring in de basiself tegen Helmond Sport. De eerste kans van de wedstrijd was dan ook voor de Amsterdamse beloften via Jaymillio Pinas. De bal eindigde via doelman Stijn van Gassel op de paal. Eén minuutje later kon Pinas wél juichen na geklungel in de verdediging van Helmond: 1-0. De thuisploeg kon niet heel lang van de voorsprong genieten, omdat de bezoekers vier minuten later op gelijke hoogte kwamen.

Ajax - doelman Kjell Scherpen schatte een vrije trap verkeerd in, waarna Dean van der Sluys het beslissende tikje gaf: 1-1. Invaller Kian Fitz-Jim (voor de geblesseerde De Waal) kon uithalen, maar zijn rollertje werd makkelijk tegengehouden door Van Gassel. De Brabanders namen vervolgens de leiding via Karim Loukili die een schot van Sander Vereijken van richting veranderde: 1-2. Middenvelder Victor Jensen stelde vlak voor rust orde op zaken voor Ajax. De Deen was trefzeker na een assist van Pinas: 2-2.

Tekst gaat verder onder de foto