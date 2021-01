Jan den Dunnen beëdigd als nieuwe Larense wethouder sociaal domein

LAREN - Jan den Dunnen is de nieuwe wethouder van het sociaal domein in Laren. Woensdag werd hij beëdigd in de gemeenteraad. Tijdens het kennismakingsinterview in het programma NH Gooi Zaterdag liet Den Dunnen weten streng te zullen zijn wat betreft het gebruik van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De partij Larens Behoud was na het plotselinge vertrek van Karin van Hunnik op zoek naar een nieuwe wethouder. Na een korte zoektocht kwamen ze uit bij Den Dunnen. Tussen 2014 en 2018 was hij al wethouder van het sociaal domein in Eemnes.

Wethouder Jan den Dunnen tijdens zijn beëdiging - fotograaf: Hans van Goozen

Daarnaast is hij ook bekend met het ambtenarenapparaat wat de BEL-gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren met elkaar delen. Van de partij Larens Behoud is Den Dunnen echter niet lid geworden. "Die voorwaarde hebben ze niet gesteld", aldus de wethouder. WMO Na zijn beëdiging gaf Den Dunnen aan kritisch te gaan kijken naar 'het uit de hand lopende gebruik van de WMO.' "Op dit moment zie je dat er een bovenmatig beroep gedaan wordt op de WMO. Vroeger had je een inkomenstoets om daarvoor in aanmerking te komen, maar het Rijk heeft dat losgelaten. Nu kan iedereen die een eigen bijdrage van 19 euro betaalt een beroep erop doen. Hierna heeft dat gebruik een vlucht genomen." Volgens de wethouder is dat een slechte zaak. "Je moet zorgen dat de WMO terecht komt bij de juiste mensen, maar als er mensen zijn die zo denken heel goedkoop aan een witte werkster te komen is dat niet de bedoeling." De kersverse wethouder geeft aan de regels aan te zullen scherpen. Te beginnen bij de nieuwe instromers en daarna te kijken naar de mensen die al langer gebruik maken van de WMO. Coalitieakkoord Den Dunnen sluit zich aan bij coalitieakkoord met de titel ‘Zelfstandig en kwalitatief, dichtbij de burger’ die gesloten is in 2018 en tot 2022 duurt. Daarmee heeft de wethouder zestien maanden om zijn ambitieuze plannen voor het sociaal domein te verwezenlijken. Hij verwacht wel dat dit haalbaar is. Luister het hele interview terug via deze link.