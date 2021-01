Veel ongelukken op de wegen door gladheid, 'stel je reis uit'

NOORD-HOLLAND - Vanochtend kondigde het KNMI een code oranje af voor gladheid op de wegen. Die gladheid was goed te merken; er waren veel ongelukken op de weg. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om, als het mogelijk is, de reis uit te stellen.

Rijkswaterstaat laat aan NH Nieuws weten dat de gladheid vooral voor problemen zorgt op de A8 bij het knooppunt Zaandam, op de ring van Amsterdam bij Diemen en op de A1 bij Muiden. Op de verbindingswegen bij Zaandam en Amsterdam heeft Rijkswaterstaat de snelheid verlaagd naar 70 km/h. De A6 richting Muiden is afgesloten tussen Lelystad en knooppunt Almere.

Volgens Rijkswaterstaat is er vooral blikschade aan de auto's. "Er is sprake van een gevaarlijk situatie op de weg", laat een woordvoerder weten. "Onze weginspecteurs zien veel slipgevallen of automobilisten die van de weg glijden en in de middenberm of geleiderails terecht komen."

Op de A8 bij het knooppunt Zaandam raakten twee automobilisten kort na elkaar van de weg en kwamen, verkeerd om, tegen de vangrails terecht. Volgens een ooggetuige waren de bochten spekglad.

Tekst gaat door onder de foto's.