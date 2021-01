Volendams matchwinner Mulattieri: "We zullen zien hoeveel ik er ga maken"

LEEUWARDEN - Samuel Mulattieri kroonde zich tot matchwinner bij SC Cambuur tegen FC Volendam. Vlak voor tijd maakte de huurling van Internationale het winnende doelpunt, waardoor de Volendammers drie punten mee naar huis namen.

Matchwinner Samuele Mulattieri - NH Sport/Edward Dekker

De Italiaan verzuimde al in de vijfde minuut de score te openen. Oog in oog met keeper Sonny Stevens schoot hij tegen buitenkant paal. "In de eerste helft had ik moeten scoren, maar fouten horen bij het spel. Je moet je focussen op de volgende kans. Ik ben blij met de overwinning en mijn doelpunt."

De treffer van Mulattieri was zijn zevende van het seizoen. "We zullen zien hoeveel ik er dit seizoen maak. Ik doen mijn best en dan zien we wel.

Trainer Wim Jonk miste in Leeuwarden de geblesseerde Franco Antonucci en Martijn Kaars. Daar kwam Jari Vlak ook nog bij. De middenvelder vertrekt naar FC Emmen. Tekst gaat verder onder de video

Trainer Wim Jonk over het plotselinge vertrek van Jari Vlak - NH Sport/Edward Dekker

"Ik wist dat het kon gebeuren", reageert Jonk op het vertrek van Vlak die een aflopend contract heeft. "Die jongen gaat voor zijn gevoel naar een goeie club, eredivisievoetbal, dat is een keus die gemaakt wordt. Wij moeten kijken hoe we dit gaan oplossen. Als we ons kunnen versterken moeten we dat proberen."

De 0-1 zege bij de koploper deed Jonk en de spelers goed. Zeker na de zeperd van vorige week, thuis tegen MVV (0-1 verlies). Tekst gaat door naar de video

Trainer Wim Jonk over de winst bij SC Cambuur - NH Sport/ Edward Dekker

Waar Cambuur-trainer Henk de Jong vond dat een gelijkspel de verhoudingen goed had weergegeven, vond Jonk de zege verdiend. "Als er één ploeg moest winnen dan waren wij dat wel. De drie punten die je hier afdwingt, geven veel vertrouwen voor de komende weken."

Komende vrijdag gaat FC Volendam op bezoek bij hekkensluiter FC Dordrecht. Ook dat duel is weer live op de radio te volgen bij NH Sport.

