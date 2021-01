Telstar-trainer Jonker eerlijk na nederlaag: "Vandaag een paar kilo's te licht"

"Na de 1-0 bleven we wel goed verder voetballen en was er geen sprake van paniek. We kregen daarna nog een goede kans op de gelijkmaker, maar we waren eigenlijk een paar kilo's te licht voor de Graafschap", zei Jonker na afloop.

Jonker zag zijn ploeg in de tweede helft maar moeilijk tot kansen komen. "We probeerden ons plan alsnog uit te voeren in de tweede helft. We waren in de eerste helft zeker niet de mindere ploeg. Uiteindelijk was de 3-0 wel dichterbij dan de 2-1", aldus Jonker.

Telstar blijft ondanks het verlies op de achtste plaats staan in de ranglijst. De volgende wedstrijd van Telstar is een uitwedstrijd tegen TOP Oss op zondag 17 januari.