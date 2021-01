Forum voor Democratie stelt coronamanifestatie zondag uit vanwege veiligheid

De gemeente ziet het recht te demonstreren als groot democratisch goed, maar vindt wel dat de veiligheid in orde moet zijn.

Ze zullen dan ook, als de situatie het toestaat, het mogelijk maken dat de manifestatie op een later moment kan plaatsvinden.

Demonstratie

Eerder deze week liet FvD weten te willen manifesteren in Volendam. In een video liet Baudet weten: "Wij gaan demonstreren tegen de absurde coronamaatregelen, maar het ook hebben over de plannen voor Nederland."

De partij had de manifestatie wel gecommuniceerd, maar nog niet kortgesloten met de gemeente. "Stand van zaken is dat de aanmelding voor de manifestatie nog niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten", zei woordvoerder van de gemeente Leendert Klein toen.