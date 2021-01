Herbouw afgebrande restaurants Egmond: "Nieuw Westert op 1 mei weer open, als het mag"

EGMOND-BINNEN - Ruim twee jaar geleden gingen twee geliefde restaurants in de Egmonden door brand verloren. In augustus 2018 werd De Klok in Egmond aan Zee onherstelbaar verwoest. Nog geen half jaar later brandde Nieuw Westert in Egmond-Binnen grotendeels af. Beide restaurants worden nu herbouwd. Op 1 mei wil Nieuw Westert heropenen en NH Nieuws ging langs. "Het is een oud en nieuw Westert", omschrijft Nick Nota zijn restaurant.

Van de monumentale stolpboerderij heeft alleen de oude voorgevel de brand van begin januari 2019 overleeft. "De voorkant is gerestaureerd en weer mooi gemaakt. De rest is in originele staat hersteld, maar met nieuwe materialen." De buitenkant zal voor gasten dus herkenbaar blijven. Aan de binnenkant zal het er behoorlijk anders uit komen zien. "Binnen waren we vrij om de ruimte zo efficiënt mogelijk in te richten. De sfeer die er was brengen we terug, met gebruik van alle moderne duurzame middelen. En ook rolstoelvriendelijk. Het zat hier vol met op- en afstapjes, maar alles is nu gelijkvloers." Tekst loopt verder onder video

Nieuw Westert wordt op 1 april opgeleverd door de aannemer. "We kunnen niet wachten om op 1 mei open te gaan, als het van de overheid mag vanwege corona." Ook De Klok in Egmond aan Zee wordt op dit moment herbouwd. Van dat pand aan het Pompplein in het hart van het dorp was na de brand half augustus 2018 weinig meer over. Na de sloop van de restanten, is vorig jaar begonnen met de wederopbouw. "Er is eerst een nieuwe fundering en kelder aangelegd", vertelt pandeigenaar Ad Baltus. "350 ton beton zit er in. Dat is het gewicht van twee Boeings 747, heb ik uitgerekend. Nu we de hoogte in gaan, zien mensen pas dat er wordt gebouwd, maar we zijn al even bezig. Nog voor de zomer is het pand casco klaar."