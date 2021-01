Buurtbewoners Risdam-Noord maken zich grote zorgen over mogelijke komst IKEC

HOORN - In maart wordt het plan pas besproken in de Hoornse gemeenteraad, maar buurtbewoners in Risdam-Noord vrezen nu al voor de komst van een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) in hun wijk. Ze zijn bang dat het IKEC midden in hun geliefde park komt te staan, waardoor er weinig meer overblijft van de mooie en spaarzame natuur in hun wijk.

"Wij zijn er bang voor dat dit park gaat verdwijnen terwijl het een belangrijke functie heeft voor onze hele wijk. Hier wordt gerecreëerd. Juist in deze coronatijd is het van belang dat mensen dichtbij huis kunnen recreëren", vertelt Ted van der Bruggen, voorzitter Risdam Groen.

Dat het IKEC veel ruimte in zal nemen blijkt wel uit de beoogde omvang die het gebouw: zo’n 7000 vierkante meter. Daarnaast onderzoekt de gemeente ook of er ruimte is voor woningbouw in de wijk.

"Er is absoluut geen sprake van een concreet plan dus onrust is eigenlijk te vroeg"

Van der Bruggen is niet de enige die het IKEC liever niet gebouwd ziet worden in Risdam-Noord. Ook bij tennisvereniging de Balletuin, gelegen aan de rand van het park, vrezen ze voor de komst van een IKEC. "Onze tennisvereniging kenmerkt zich door het vele groen. Mensen sporten hier in de vrije natuur. Dat zou dan verloren gaan", aldus Vinod Autar, voorzitter van de tennisvereniging.

Desinformatie

Het park in Risdam-Noord is niet de enige locatie die de gemeente op het oog heeft. Ze onderzoeken ook of de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen in Hoorn een geschikte locatie is voor het IKEC. In maart worden de uitkomsten deze onderzoeken voorgelegd aan de Hoornse gemeenteraad.

De Hoornse wethouder Samir Bashara begrijpt de bezorgdheid in Risdam, maar het is volgens hem wel wat voorbarig. "We weten nog helemaal niet of het kan op beide locaties. De onrust is het gevolg van veel ruis aan informatie die rondgaat. Er circuleren tekeningen die mensen op eigen initiatief hebben gemaakt en die niet kloppen. Er is nog absoluut geen sprake van een concreet plan dus die onrust is eigenlijk te vroeg", aldus Bashara.

Verder stipt Bashara aan dat woningbouw erg belangrijk is voor de financiering van het plan. "Even simpel gezegd: woningbouw levert ons geld op en een ontwikkeling als een IKEC kost de gemeente geld. Als je die twee dingen dus combineert zorg je ervoor dat er geen financieel gat ontstaat. Nu hoeven beide ontwikkelingen niet op dezelfde plek te komen, maar dat is wel gangbaar."