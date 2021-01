Zaanse topschaker (57) blowt voor wedstrijden: "Dan speel ik op gevoel"

"Je speelt dan intuïtiever. Het denken wordt naar de achtergrond verschoven en je speelt op gevoel", vertelt Bosboom op NH Radio.

"Een half uur voor een wedstrijd probeer ik wat wiet te roken. Dan voel ik me heel aangenaam als ik aan een partij begin. Dat effect blijft lang aanhouden en dan ga ik op instinct schaken. En dat heb je nodig bij snelschaken."

Volgens Bosboom hangt een goede wedstrijd wel af van het soort wiet dat je gebruikt. "Van sommige word je dromerig en van andere niet. Ik rook het altijd puur via een speciale verdamper", tipt de professionele schaker.

Doping

Of het schaken onder invloed helemaal legaal is, weet Bosboom niet. Volgens hem is er jaren veel om te doen. "Ik heb er nooit problemen mee gehad. Op een NK is weleens gecontroleerd, maar toen deed ik toevallig niet mee. Of het wel of niet is toegestaan, weet ik dus niet."

Volgens Bosboom moet het wel bij een blowtje blijven. Andere drugs werken tijdens een schaakwedstrijd niet in je voordeel: "Ik heb het weleens geprobeerd met lsd. Maar dat werd te gek allemaal. Dan ga je hallucineren."

Toernooien

De snelschaker verdiende tot de coronacrisis zijn geld met het spelen van toernooien in binnen- en buitenland. Dat ligt nu stil. "Het is afwachten. Gelukkig komt er altijd wel weer wat. Bovendien word ik een beetje bijgestaan door kennissen en familieleden."