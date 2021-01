Geldstortautomaten gesloten na plofkraak, zorgen bij Enkhuizense ondernemers

ENKHUIZEN - De sealbagautomaat die eerder deze week werd opgeblazen in Enkhuizen, blijft voor onbepaalde tijd dicht. Banken en Geldmaat hebben naar aanleiding van deze plofkraak besloten om deze automaten, waar ondernemers hun geld afstorten, voorlopig te sluiten. Volgens de politie is het risico op persoonlijke ongelukken bij deze nieuwe vorm van plofkraken te groot. Ondernemers in de binnenstad van Enkhuizen balen flink.

De dichtstbijzijnde afstortautomaat waar ondernemers uit de stad nu terecht kunnen, is in Hoorn. Een flink stuk rijden volgens Marieke Schooneman, voorzitter van de ondernemersvereniging van Enkhuizen. "Ik krijg nu al appjes van andere ondernemers", vertelt ze. "Ze vragen me: 'hoe doen jullie dat en op welke dag ga jij en kun je ook mijn geld meenemen?'"

Volgens Schooneman is de afstortautomaat in Bovenkarspel ook geen optie meer. "Ook die automaat zit aan de buitenkant dus daar kunnen we ook niet meer naar toe."

Minder vaak gebruikt

Hoewel de automaat door de lockdown minder vaak gebruikt wordt, is de sealbagautomaat nog altijd van groot belang voor de winkeliers. "Tuurlijk is er door corona minder cashflow maar dat betekent niet dat je zonder kunt", zegt Schooneman. "In je winkel houden is niet echt veilig dus je zet je geld het liefst zo snel mogelijk op je bank."

De eigenaar van het pand waar de sealbagautomaat in gevestigd is, wil ook dat de automaat open blijft. "Het is een van de laatste buitenpandige geldautomaten van de binnenstad, sowieso binnen de vestingmuren. De ondernemers zijn er bij gebaat dat het blijft en wij hebben daar een verantwoordelijkheid in te nemen", vertelde Rumo Traets van Vesting Makelaars eerder aan NH Nieuws.

Bovenkarspel ook geen optie

Nu het geld naar Hoorn moet, vraagt dat opnieuw om slimme oplossingen van ondernemers. Geld voor een andere winkelier meenemen, zit er volgens Schooneman niet in. "Als je zelf je geld vervoert, ben je daarvoor verzekerd maar als iemand anders het vervoert niet. Het lijkt me ook niet echt een prettig idee om met een zak geld van iemand anders op pad te gaan."

De Nederlandse Vereniging van Banken betreurt de noodzaak van het sluiten van de buitenpandige afstortautomaten. Wel geven ze aan dat ondernemers gebruik kunnen maken van de beveiligde afstortservice van een waardetransporteur. Verder geeft de vereniging aan te werken aan een oplossing om het aantal afstortplekken op korte termijn te vergroten.