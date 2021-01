Lijstaanvoerder Ajax vol vertrouwen richting topper tegen PSV

AMSTERDAM - Ajax speelt zondagmiddag om 16.45 uur de topper in de eredivisie tegen rivaal PSV. Lijstaanvoerder Ajax is al vier opeenvolgende duels ongeslagen tegen de Eindhovenaren. Ajax-trainer Erik ten Hag werkte bovendien vol vertrouwen naar de wedstrijd van aanstaande zondag toe.

"Wij staan er goed voor. We staan op de eerste plaats en we hebben tegen goede teams laten zien dat we goed georganiseerd kunnen voetballen", zei Ajax-trainer Erik ten Hag op de persconferentie afgelopen vrijdag. "Wedstrijden zoals tegen Liverpool moeten ons het vertrouwen geven dat we in topwedstrijden het gewenste resultaat kunnen behalen."

Ajax kan zondag niet beschikken over David Neres. Ook voor Lassina Traoré en Brian Brobbey komt het duel te vroeg. Achter de namen van Lisandro Martínez, Mohammed Kudus en Klaas Jan Huntelaar staat nog een vraagteken.

Sébastien Haller

Ten Hag kan zondag tegen PSV wel beschikken over recordaankoop Sébastien Haller. De 26-jarige aanvaller kwam donderdag voor 22.5 miljoen over van het Engelse West Ham United. Of Haller dan ook gelijk in de basis zal gaan starten wilde de Ajax-trainer nog niet prijsgeven. "Hij heeft pas net één keer meegetraind, dus dat gaan we de komende uren bekijken", aldus Ten Hag.

