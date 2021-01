Zondag demonstratie in Amsterdam tegen fascisme en extreemrechts

AMSTERDAM - Zondag is er een demonstratie tegen fascisme op het Museumplein. Aanleiding voor het protest is de situatie in de Verenigde Staten, maar het protest is breder. Meer dan tien verschillende organisaties zijn bij het protest betrokken, onder andere Extinction Rebellion, BIJ1 Amsterdam en Code Rood. "De toenemende agressie waarmee extreemrechtse groepen wereldwijd te werk gaan, gaat de grenzen voorbij", laat woordvoerder van Extinction Rebellion Chaja Merk weten.