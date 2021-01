Jan (80) uit Muiden houdt niet van stilzitten tijdens lockdown en ruimt hele buurt op

MUIDEN - Stilzitten met een boek lukt nog net, maar de hele dag binnenblijven is voor Muidenaar Jan van Dijk gewoon erg lastig. Natuurlijk wil hij zich wel zoveel mogelijk aan de regels houden en dus bedenkt hij steeds klusjes die hij in zijn eentje kan uitvoeren. Deze tweede lockdown is dat het schoonprikken van de straten in Muiden.

"Ik heb van nature er eigenlijk een hekel aan als het een bende is", verklaart Jan zijn opruimwoede. "Als ik iets op straat zie liggen, raap ik het gelijk op." De Muidenaar is geboren en getogen op een boerderij in Muiden, waar netheid altijd centraal stond.

Ook zijn vrouw Bep is geboren en getogen op een boerderij in Muiden. "Ik was zijn buurmeisje", vertelt ze met een glimlach. "In de eerste lockdown heeft Jan achter ons huis een stukje bos netjes gemaakt dat was gekapt voor een waterleiding. Een beetje omspitten en zaaien. En met de tweede lockdown heeft hij het papier prikken bedacht", lacht ze hardop.