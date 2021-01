Criminoloog over verbod wietverkoop aan buitenlandse toeristen: 'Ondoordacht plan'

Buitenlandse toeristen moeten geweerd worden uit de coffeeshops in Amsterdam. Dat is een van de ideeën van burgemeester Halsema om het softdrugsbeleid van de stad te veranderen. Op die manier wil ze onder meer het cannabisgebruik onder jongeren terugdringen en het drugstoerisme aanpakken. Criminoloog Ton Nabben, gepromoveerd op het uitgaansleven in Amsterdam, noemt het plan ondoordacht. "Ik vrees dat de gevolgen niet zijn te overzien."

Halsema zelf noemt het een "reëel risico" dat de handel verplaatst naar de straat. Toch denkt ze dat het aantal buitenlandse toeristen af zal nemen, omdat zij vaak thuis ook al blowen: "Deze toeristen komen vooral naar Amsterdam om in onze coffeeshops te zitten. De vraag is waarom ze nog hierheen zouden moeten komen als dat niet meer kan."

Dat zegt hij in het NH Radio-programma De Ontbijttafel. Nabben is vooral bang dat het plan leidt tot straathandel. "Je probeert de toeristen dan misschien wel te weren uit de coffeeshops, maar daar krijg je een onvoorziene straathandel voor terug. Bij de toegangspunten, Schiphol, het centraal station, busstations en voor hotels."

Nu zijn er nog 166 coffeeshops (20 jaar geleden nog 283) in Amsterdam, bijna 30 procent van het landelijk totaal. Hiermee vormt Amsterdam een grote (inter)­nationale markt voor cannabisproducten. Zo bleek uit onderzoek van gemeentelijk statistiekbureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) begin 2020 dat 57 procent van de buitenlandse toeristen de stad graag bezoekt vanwege de coffeeshops.

Plan haalbaar?

Uit het gepresenteerde onderzoek blijkt dat er in 2025 rond de 70 coffeeshops zouden moeten zijn. Volgens Halsema laat nieuw onderzoek zien dat 68 tot 73 coffeeshops genoeg zijn om te voorzien in de lokale vraag. Die coffeeshops mogen dan niet allemaal van grote ketens zijn en krijgen een Amsterdams coffeeshopkeurmerk. De zaken die zo'n keurmerk hebben mogen dan een grotere handelsvoorraad in huis hebben.

Maar Nabben denkt niet dat dat plan haalbaar is. "Met het toenemende aantal bezoekers in Amsterdam en de afname van het aantal coffeeshops, krijg je sowieso al een grote druk op de coffeeshops. Met nog minder coffeeshops maak je de rijen langer en wordt het sowieso heel moeilijk om daar nog binnen te komen. Ik pleit ervoor om goed een aantal scenario's uit te denken over wat we hiermee willen."

Ook denkt Nabben dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) te weinig capaciteit hebben om het plan uit te voeren. "Het wordt een hele lange adem, willen ze dit gaan uitvoeren."

Luister naar het volledige radiogesprek in de video hieronder