Ajax-trainer Ten Hag kan tegen PSV beschikken over Haller

AMSTERDAM - Ajax-trainer Erik ten Hag kan zondag in de eredivisietopper tegen PSV beschikken over Sébastien Haller. De nieuwe spits van Ajax werd donderdag voor 22,5 miljoen euro overgenomen van het Engelse West Ham United. Alle formaliteiten zijn afgerond, waardoor Haller zondag al zijn debuut kan maken voor de Amsterdammers.

Vrijdagmiddag bij de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA sprak Ten Hag voor het eerst over Haller. "We hadden zo'n speler als Sébastien nodig. Hij kan zelf goals maken, maar ook doelpunten voorbereiden. Hij is een teamspeler die in staat is om anderen beter te laten functioneren. Hij is een speler waar we heel lang op gewacht hebben", aldus een opgetogen Ten Hag.

PSV

Een aantal uur na afloop van de persconferentie werd bekend dat Ten Hag zondag tegen PSV al gebruik kan gaan maken van zijn nieuwe aanwinst. Of Haller dan ook gelijk in de basis zal gaan starten wilde de Ajax-trainer nog niet prijsgeven. "Hij heeft pas net één keer meegetraind, dus dat gaan we de komende uren bekijken", aldus Ten Hag.

