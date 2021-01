Potentiële brugpiepers leren middelbare school nu kennen via online open dagen

NOORDKOP - Met de strenge lockdown is het op dit moment lastig, zo niet onmogelijk, om de deuren van de middelbare scholen open te gooien voor groep 8-leerlingen. Om ze toch kennis te laten maken met hun potentiële nieuwe school, worden nu online open dagen gehouden. In de Noordkop trapt over anderhalve week de middelbare school Mavo aan Zee hiermee af.

"Vanzelfsprekend, en dus noodgedwongen, zijn onze open dagen digitaal", zegt directeur Hans van Beekum van Scholen aan Zee. "Door middel van filmpjes (vlogs en dergelijke) kunnen kinderen intekenen op de digitale spreekuren die onder andere op de reeds geplande open avondtijden zullen zijn. Tijdens de online spreekuren kunnen ouders en leerlingen spreken met de schoolleiding, ondersteuning, mentoren, docenten en/of leerlingen."

Ook op de vestigingen van het Regius College in Schagen gaat alles online 'en dus op afstand'. "Op onze website staan inmiddels al filmpjes van alle opleidingen", vertelt Anne Hoekstra, voorzitter van de raad van bestuur van het Regius College. "Daar maken we nog een geheel van. Begin februari zijn er twee informatie-/ kennismakingsavonden voor de ouders van de nieuwe leerlingen. Deze bijeenkomsten zijn semi-live en worden uitgezonden vanuit een studio. Door middel van een livestream kunnen ouders en leerlingen aanwezig zijn."

Niet te kiezen

Op de middelbare school OSG de Hogeberg op Texel gaat het anders, aangezien er maar één middelbare school op het eiland is. "Texelse kinderen komen vrijwel altijd bij ons op school, zij hoeven niet te kiezen", aldus waarnemend rector Corrie Eriks. "Maar normaal gesproken hebben we wel altijd in februari een open dag, zodat de kinderen en ouders kennismaken met de school. Het is toch spannend voor ze: ze willen weten hoe het er uitziet, waar hun kluisje is. Om ze toch de school te laten zien, nodigen we de groep 8-ers die voor het eerst op school komen straks uit. Dat doen we per klas en per school, met hun leraar erbij."

Zo worden de open dag en proefles, die normaal in juni zouden zijn, in feite omgewisseld. De Hogeberg hoopt de proeflessen nog voor de voorjaarsvakantie in februari te hebben gedaan, als de coronamaatregelen het toestaan. Eriks: "Van de kennismakingsdag maken we filmpje en die laten we aan de ouders zien. Voor de zomer hopen we ze dan alsnog te verwelkomen."