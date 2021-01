Eén oud fabriekspand in Haarlem wel voor de buurt, andere vervallen fabriek naar 'hoogste bieder'

HAARLEM - De oude Drijfriemenfabriek aan het Spaarne wordt hoogstwaarschijnlijk verkocht aan de uitbater van het stadsstrand De Oerkap. De Oerkap is een door de buurt breed gesteund initiatief dat de afgelopen acht jaar uitgegroeid is tot een geliefde plek voor veel Haarlemmers. Voor de één-op-één verkoop zijn 'genereuze' afspraken gemaakt, volgens de gemeenteraad. Iets meer naar het zuiden langs de rivier vissen buurtbewoners met een soortgelijk idee voor de oude Watermeterfabriek achter het net. Dat wordt verkocht aan de hoogste bieder.

De gemeenteraad moet eind januari het verkoopplan nog definitief goedkeuren. Dan gaat de Drijfriemenfabriek, dat naast de Prinsenbrug ligt, van de hand voor 350 duizend euro. Dat is de helft van de verkoopwaarde. Ook zijn er voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de opnamesstudio's voor Haarlemse bandjes in de fabriek niet hoeven te wijken. En bij een hogere omzet dan verwacht, moet alsnog 375 duizend euro aan de gemeente betaald worden, ook als het pand binnen tien jaar wordt doorverkocht.

Wat met de Watermeterfabriek aan het Spaarne in Schalkwijk niet lukte, lijkt wel van de grond te komen met de verkoop van de Drijfriemenfabriek. In 2017 gaf de gemeenteraad al groen licht voor de verkoop van dit vervallen pand aan de ondernemers die op het terrein het enige Haarlemse stadsstrand hebben opgezet. De buurtbewoners van de Sportheldenbuurt en de wijk Scheepmakersdijk onderstreepten met een petitie, ondertekend door 4.100 mensen, het belang van deze plek.

De helft van de gemeenteraad is blij dat het plan voor de verkoop van de Drijfriemenfabriek er nu eindelijk ligt en stadsstrand De Oerkap daardoor voorlopig weer vooruit kan. Maar een deel van de politieke partijen plaatst ook kanttekeningen. D66 is teleurgesteld dat in de prijs niet is meegenomen dat er de afgelopen acht jaar geen huur is betaald. Wethouder Roduner vindt de deal juist gunstig en benadrukt dat de uitbater van De Oerkap al veel investeringen heeft gedaan, ondanks de onzekere toekomst. Bovendien komen alle kosten voor het funderingsherstel en de restauratie in oude glorie voor zijn rekening.

"Het is een koopje", vindt Louise van Zetten van HvH. "Voor 350 duizend euro heb je hier in Haarlem een lullig appartement." Ook oppositiepartijen Liberaal Haarlem, OP Haarlem en de VVD struikelen over de verkoopprijs. Volgens VVD'er Joris Blokpoel is het 'erbarmelijk laag' en denkt hij dat het na de renovatie uiteindelijk miljoenen waard zal zijn en dus een mooie winst oplevert voor de ondernemer.

Dat een dergelijke deal er niet in zit voor het buurtplan van 't Watermetercollectief, vindt het VVD-raadslid zuur. Ook omdat de buurt voor dit pand wél de vraagprijs heeft geboden. Hij wil dat de wethouder uitzoekt waarom de raad niets wist van de gesprekken die al vijftien jaar door de gemeente met de buurtbewoners zijn gehouden over hun plannen met de Watermeterfabriek. "Op een cruciaal moment was de buurt te afwachtend, maar ik vraag me ook af waarom er binnen de gemeente niet actief voor dit initiatief 'gelopen' is."

Blokpoel acht de kans echter klein dat het plan van 't Watermetercollectief alsnog uitgevoerd gaat worden. Bij de besluitvorming over de verkoop in juni afgelopen jaar is niet een maatschappelijke voorwaarde opgenomen, omdat de raad niets afwist van de buurtplannen, vertelt hij aan NH Nieuws.

Wethouder Roduner legde de raad uit dat een één-op-één verkoop, zoals bij de Drijfriemenfabriek nu wel het geval is, een hele puzzel is. Om die reden is hij geen voorstander voor een dergelijke verkoop van de Watermeterfabriek. Daarbij komt dat het plan van 't Watermetercollectief nog helemaal van de grond af aan opgebouwd moet worden en stadsstrand De Oerkap al een gevestigde onderneming is.

