Texelse fotograaf neemt camperaars mee naar de Wadden: "Laten zien en ervaren"

TEXEL - De Texelse fotograaf Pieter de Vries is dol op de Wadden. Hij is meermalen over de Nederlandse, Duitse en Deense Wadden gevlogen en heeft daar ook een fotoboek over gepubliceerd. Nu organiseert hij dit jaar twee Waddenreizen voor mensen met campers. Zo wil hij zijn liefde voor, en kennis over, de Wadden delen met anderen. "Het is zo'n prachtig gebied. Niet alleen de natuur maar ook de cultuur. Dat wil ik laten zien."