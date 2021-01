HOSV Opmeer wil sportcomplex uitbreiden en gaat voor een sport- en beweegpark

OPMEER - Op de plek van het oude B-veld van HOSV Sport in Opmeer, wat nu dient als trapveldje voor de jeugd, moet binnenkort een multifunctioneel sport- en beweegpark komen voor jong en oud. Dat zijn de plannen van de sportvereniging, die plaats biedt aan andere verenigingen met hun accomodatie en zich verder wil ontwikkelen. Projectleider Jos Koopmans: "We willen dit samen doen."

HOSV Sport heeft de afgelopen jaren een terugloop gehad in het ledenaantal van de voetbaltak, maar van het complex werd in de tussentijd steeds meer gebruik gemaakt door andere verenigingen, die zelf geen clubgebouw of onderkomen hebben. Het hele complex moet nieuw leven ingeblazen worden en het nieuwe park kan daar bij helpen.

"Van het trapveld wordt nu goed gebruik gemaakt door de jeugd", aldus Koopmans. "Maar we hopen op meer bedrijvigheid door de opening van een sport- en beweegpark. Zo kunnen we ook andere doelgroepen bereiken, zoals de oudere mensen die er in de buurt wonen. Ouderen die minder mobiel zijn kunnen oefeningen doen in het park, en ouderen die vitaler zijn kunnen dan bijvoorbeeld ook met hun kleinkinderen naar het park komen."

Volgens de projectleider wil de sportvereniging optimaal gebruikmaken van hun maatschappelijke functie en de plannen voor het nieuwe park in samenspraak maken met de inwoners van Opmeer. "Zij kunnen ons ideeën en andere input geven voor de sport en voor ontspanning, want ook dat is heel belangrijk. Zo hopen we een mooi park te kunnen maken voor iedereen en die past bij Opmeer."

In gesprek met de gemeente

In december zijn de leden van de voetbalvereniging akkoord gegaan met de plannen voor de onderzoeken en ontwikkeling van het nieuwe park op hun oude voetbalveld. De vereniging gaat binnenkort in gesprek met gemeente Opmeer om de plannen te bespreken. Koopmans laat weten dat hij er financieel wel een flinke uitdaging in ziet.

"De gemeente Opmeer is uiteraard al op de hoogte van onze plannen. Degene die erover gaat is net nieuw, dus die heeft het nog druk met andere zaken. Daar hebben we begrip voor. Wij gaan nu rustig door met het verkennen van het draagvlak en de interesse. Onze oproep op Facebook heeft in ieder geval al veel positieve reacties opgeleverd, dus hopelijk houdt dat in dat er een hoop animo is voor het nieuwe sport- en beweegpark."

Athletic Skills

Het concept voor het nieuwe sport- en beweegpark bij HOSV is afgeleid van het Athletic Skills model. Dit model van oud-Ajax trainer René Wormhoudt is praktisch en wetenschappelijk onderbouwd voor talentontwikkeling en werd in eerste instantie enkel bedoeld voor de topsport, maar werd later ook ontwikkeld voor de breedtesport en voor amateurs. De bedoeling is dat alles met elkaar samenwerkt, met bewegen als het belangrijkste thema.

In Almere werd al eerder een soortgelijk park geopend. Bekijk hieronder hoe die er uit ziet.